Operazione decoro sul lungomare attivi dal prossimo anno primi cinque chioschi dello street food
Dal prossimo anno, sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, verranno sostituiti i camioncini dello street food con cinque chioschi fissi. L’operazione fa parte di un progetto di riqualificazione promosso dal Comune, che prevede la progressiva eliminazione delle postazioni mobili. La sostituzione delle strutture è stata avviata dall’amministrazione uscente e si inserisce in un più ampio intervento di decoro urbano.
GALLIPOLI – L’ultimo anno dei “camioncini” dello street food sul lungomare Galileo Galilei che nell’ambito dell’operazione decoro programmata dal Comune, e con l’iter avviato dall’amministrazione uscente fin dal 2024, porterà alla sostituzione delle attuali postazioni mobili con i chioschi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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