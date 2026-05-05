In Piazza Matteotti sbarca il festival dello street food senza glutine
Quattro giorni dedicati al gusto, all’inclusione e alla socialità nel cuore della città. Piazza Matteotti si prepara ad accogliere, da giovedì 7 a domenica 10 maggio "Modena senza glutine", il festival che porta nel centro storico un’innovativa esperienza gastronomica e culturale pensata per.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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