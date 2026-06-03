Le celebrazioni dell’80° Festa della Repubblica un’emozione collettiva
In occasione dell’80° Festa della Repubblica, si sono svolte celebrazioni ufficiali con una parata a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato sindaci e rappresentanti istituzionali. La giornata ha incluso discorsi pubblici e momenti commemorativi. Non sono stati segnalati eventi imprevisti o incidenti durante le celebrazioni. La partecipazione è stata numerosa e ha coinvolto diverse città italiane.
La festa e la memoria degli ottant’anni della Repubblica tra parata a Roma (sindaci e personaggi istituzionali), visite guidate e concerto della banda cittadina (accesso libero per i cittadini) ha coinvolto istituzioni e anche i cittadini in una giornata di riflessione ed emozione collettiva dedicata a ricordare come e perché lo Stato è diventato democratico e rinnovare l’idea di appartenenza a una comunità di cittadini. A Cesena, nella consultazione che sancì la nascita della Repubblica italiana, il 91,3% dei votanti cesenati scelse infatti la nuova forma di Stato, mentre l’8,6% si espresse a favore della Monarchia. Un risultato ancora più significativo se si considera l’altissima partecipazione al voto, che raggiunse il 94% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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