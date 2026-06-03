Le celebrazioni dell’80° Festa della Repubblica un’emozione collettiva

Notizia in breve

In occasione dell’80° Festa della Repubblica, si sono svolte celebrazioni ufficiali con una parata a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato sindaci e rappresentanti istituzionali. La giornata ha incluso discorsi pubblici e momenti commemorativi. Non sono stati segnalati eventi imprevisti o incidenti durante le celebrazioni. La partecipazione è stata numerosa e ha coinvolto diverse città italiane.