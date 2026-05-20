Mauro Repetto a teatro con Spider Woman | Il ‘Teorema’ di Ferradini non vale più | con le donne devi stare attento a tutti i dettagli

Mauro Repetto torna a interpretare il ruolo di Spider Woman in uno spettacolo teatrale. Durante la presentazione, ha commentato che il “Teorema” di Ferradini non è più valido, sottolineando l’importanza di prestare attenzione a tutti i dettagli quando si tratta di relazioni con le donne. Repetto ha parlato del suo personaggio, il cui universo sentimentale si ispira alle storie della Marvel, mantenendo un legame tra realtà e fantasia. Lo spettacolo è stato annunciato a Milano, con Repetto protagonista sul palco.

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Milano – Il bacio della Donna Ragno. L’universo sentimentale di Mauro Repetto continua ad avere il tratto, i sogni e il cuore di quello Marvel. Così, dopo aver giurato nella precedente esperienza teatrale di non aver ucciso lo Spider-Man che gli si agita dentro, l’altra metà degli 883 concentra la sua fisiologia ragnesca sull’altro sesso riscoprendo i palcoscenici con “Ho trovato Spider-Woman”, nuovo rigurgito di fantasia formato cartoon che presenta in anteprima lunedì prossimo al Manzoni. “Più che uno spettacolo, un materiale di sopravvivenza” chiarisce subito. “Perché se il super eroe agisce d’istinto, di pancia, oggi la supereroina è molto più scientifica, molto più acuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mauro Repetto a teatro con Spider Woman: “Il ‘Teorema’ di Ferradini non vale più: con le donne devi stare attento a tutti i dettagli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mauro Repetto in tour con Ho trovato spider woman Sullo stesso argomento Mauro Repetto e Spider Woman: tra musica e sogni a CasalgrandeMauro Repetto torna a salire sul palco del Teatro De André a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, per presentare il nuovo spettacolo... Mauro Repetto, “Ho trovato Spider Woman” al Manzoni di Milano il 25 maggioMILANO – Appuntamento a Milano con Mauro Repetto, che continua a travolgerci con la sua inesauribile energia e creatività. Mauro Repetto a teatro con Spider Woman: Il ‘Teorema’ di Ferradini non vale più: con le donne devi stare attento a tutti i dettagliIl bacio della Donna Ragno all’altra metà degli 883 protagonista sul palco del Manzoni col nuovo spettacolo insieme a Monica De Bonis. Se non vuoi scioglierti ai suoi occhi come neve al sole non devi ... ilgiorno.it Mauro Repetto torna a teatro con lo spettacolo Ho Trovato SpiderWomanUn appuntamento imperdibile a Milano con Mauro Repetto. L’autore e performer pavese, grazie alla sua poliedricità e capacità autoriali, come un performer a 360 gradi, continua a dare vita a nuovi prog ... tg24.sky.it