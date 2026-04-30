Scosse d' amore il rock di Elvis Presley torna in scena con la compagnia Dance Dream
Il 23 e 24 maggio al Cineteatro di Sant’Egidio di Cesena arriva il musical rock firmato Dance Dream, una commedia romantica travolgente sulle note dei grandi successi di Elvis Presley. Ambientato nell’America degli anni Cinquanta, lo spettacolo racconta l’arrivo di un misterioso e affascinante.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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