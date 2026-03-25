Comune e associazioni di categoria riorganizzano i posteggi per un mercato ambulante più compatto e funzionale

Il comune ha avviato una riorganizzazione dei posteggi del mercato ambulante che si svolge nel centro cittadino, in particolare il mercoledì e il sabato. Le associazioni di categoria hanno collaborato per rendere il mercato più compatto e funzionale, mantenendo la sua presenza nel tessuto sociale ed economico locale. La modifica degli spazi mira a migliorare la fruibilità e l'organizzazione delle bancarelle.

Il mercato ambulante del mercoledì e del sabato, nel cuore della città, si rinnova, coniugando tradizione e innovazione e continuando a svolgere il ruolo centrale che da sempre ricopre nella vita sociale ed economica cesenate. Con una recente delibera, l’amministrazione comunale ha avviato una riorganizzazione complessiva dell’area mercatale, a partire da piazza del Popolo, con l’obiettivo di renderla più ordinata, funzionale e attrattiva. Il percorso di riassetto muove i primi passi nel marzo 2024 quando il consiglio comunale ha definito con precisione il perimetro del mercato cittadino. L’area interessata comprende piazza San Domenico, viale Mazzoni, piazza del Popolo, via Pio Battistini, via IX Febbraio e via Fratelli Rosselli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Comune e associazioni di categoria riorganizzano i posteggi per un "mercato ambulante più compatto e funzionale" Articoli correlati Leggi anche: Uffici e negozi più accessibili: a Bari Comune e associazioni di categoria insieme per eliminare le barriere architettoniche Leggi anche: I posteggi della discordia. Il Comune vince al Tar Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comune e associazioni di categoria... Temi più discussi: Mirandola investe sul centro storico: al via il bando eventi; Manifestazione di Interesse per l’individuazione di una Associazione di Promozione Sociale (APS) per la gestione del Centro Anziani Polivalente del Comune di Viterbo – Fraz. Grotte S. Stefano; Estate in città: Comune e Associazioni insieme per un calendario condiviso; Capitale Cultura. Trantino incontra associazioni e partner istituzionali: Dossier diventa piano operativo fino al 2038. Il Comune chiede alle associazioni 10 anni di utenze, tutte insiemeUna delle associazioni: Bollette mai arrivate dal 2012. Non rifiutiamo di pagare ma chiediamo un incontro che dettagli meglio tutte le voci e la rateizzazione. mbnews.it Estate nei Quartieri modenesi: più risorse dal Comune a sostegno dei progetti delle associazioniSostenere le programmazioni estive di attività all’aperto per l’animazione del territorio e l’aggregazione della cittadinanza, oltre alle iniziative di volontariato che propongono progetti volti al mi ... sassuolo2000.it Il voto referendario in Campania ha visto una netta affermazione del “No” in gran parte del territorio. Tuttavia, analizzando i risultati comune per comune emergono alcune eccezioni significative: sono soltanto cinque i centri in cui il “Sì” è riuscito a prevalere. Tr - facebook.com facebook Scossa di magnitudo 4 a Massa: chiuse le scuole. Evacuati Comune e Provincia a Spezia x.com