Lazio Nobili Iv | Approvato mio emendamento sulle coperture degli impianti sportivi così meno burocrazia e più certezze

È stato approvato un emendamento che semplifica le procedure per le coperture degli impianti sportivi. Questo intervento riduce i vincoli burocratici, offrendo maggiori opportunità al settore sportivo. La modifica mira a garantire più certezze nella gestione e nella realizzazione delle coperture degli impianti, con un impatto positivo sulle attività sportive. La decisione è stata comunicata come un passo avanti per il mondo dello sport.

(Adnkronos) – "Una buona notizia per il mondo dello sport. Grazie a mio emendamento approvato oggi più certezze e opportunità e meno vincoli e burocrazia sulle coperture degli impianti sportivi. Lo scorso anno avevo condotto una battaglia che aveva portato all'approvazione di una norma regionale che ha aumentato le possibilità di realizzare coperture removibili per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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