Un rappresentante del Lazio ha annunciato un accordo volto a evitare lo spreco dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Contestualmente, un consigliere ha espresso approvazione per una proposta presentata da un collega, ritenendola utile per garantire un utilizzo più efficace delle risorse pubbliche. L'iniziativa mira a migliorare la gestione degli investimenti previsti dal piano di rilancio nazionale.

Se “vogliamo che gli investimenti Pnrr non vadano sprecati e avviare quel cambiamento indispensabile alla sanità del Lazio affinché essa superi i problemi, le carenze e i ritardi ben noti ai cittadini, è indispensabile una alleanza e una collaborazione fra tutti gli attori del sistema sanitario della nostra Regione, a partire dai medici di medicina generale e a tutti gli ordini professionali: infermieri, farmacisti, fisioterapisti”. Lo dichiara Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia Viva e presidente della commissione Pnrr, in occasione del congresso della Fimmg Lazio. La Necessità di un Accordo Integrativo. “L’accordo integrativo che garantirà la presenza dei medici nelle Case di Comunità, ad esempio, non può attendere ancora – aggiunge Nobili -.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Nobili (Iv Lazio), accordo per non sprecare fondi Pnrr, bene proposta Aurigemma

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