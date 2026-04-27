Centro sportivo di Casate Nessi chiede lo stop alla separazione degli impianti | Mancano costi e coperture

Il centro sportivo di Casate diventa oggetto di discussione tra politica e amministrazione. Un consigliere comunale ha presentato un ordine del giorno riguardante la gestione dell’impianto, evidenziando alcune criticità legate alla decisione dell’amministrazione. In particolare, si evidenziano preoccupazioni sulla mancanza di costi e coperture finanziarie relative alla separazione degli impianti. La questione ha acceso un dibattito acceso tra le parti coinvolte.

Si accende lo scontro politico sul futuro del centro sportivo di Casate. Il consigliere comunale Vittorio Nessi ha presentato un ordine del giorno collegato alla delibera sulla gestione dell’impianto, mettendo nero su bianco una serie di critiche molto dure alla scelta dell’amministrazione.“Un.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina lo stop all’alimentazione degli impianti Centro sportivo Biavati, stop alla convenzione con Us Corticella “per gravi inadempienze”Bologna, 20 marzo 2026 – Il Comune di Bologna ha disposto nella data di oggi, 20 marzo, la risoluzione della convenzione con U. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Casate, tutto al miglior offerente. Piscina e palazzetto ai privati; Comune di Como, domani alle 19 nuovo consiglio comunale; Csu, Forza Italia lancia l’allarme: Futuro a rischio per dipendenti e servizi; Casatenovo, emergenza casa: se ne parla con Comune e Ambito. Casate, tutto al miglior offerente. Piscina e palazzetto ai privatiIn consiglio comunale il voto sulla proposta di affidamento esterno della gestione. Le minoranze invocano garanzie sul mantenimento di tariffe calmierate: «Stabilire un tetto» ... laprovinciadicomo.it #Sulmona (AQ): ai Campionati Italiani Assoluti 10.000 metri su pista, gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Federica Del Buono e Francesco Guerra salgono sul gradino più alto del podio! Bravissimi #sport x.com EX BATTIRAME, ASSEGNATO AL CANOA CLUB NAONIS: SARÀ UN CENTRO SPORTIVO PER TUTTA LA COMUNITÀ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/pordenone/ex-battirame-assegnato- - facebook.com facebook