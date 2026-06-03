Rino Gattuso si trova a Formello, sede della Lazio, in attesa di firmare il contratto ufficiale. L’ex allenatore della nazionale è arrivato questa mattina e si è sistemato negli spazi dedicati alla squadra. Poco dopo, ha partecipato a un incontro privato con il presidente del club. La firma attesa completa il passaggio ufficiale e sancisce l’inizio della sua avventura sulla panchina biancoceleste.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - In attesa della firma ufficiale sul contratto con la Lazio, l'era di Rino Gattuso in biancoceleste è già iniziata. L'ex ct della Nazionale, infatti, oggi ha varcato il cancello del centro sportivo di Formello, accompagnato dal suo vice Luigi Riccio, accolto dal team manager Stefan Derkum, dal dirigente della Lazio Alberto Bianchi, dal ds Angelo Fabiani e dal capo della comunicazione del club Emanuele Floridi. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla società biancoceleste, in attesa della cena con il presidente Claudio Lotito. "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". La promessa di Tiziano Ferro 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lazio, inizia l'era Gattuso: l'ex ct oggi a Formello in attesa della cena con Lotito

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