Un rappresentante della regione Lazio ha denunciato il blocco dei servizi di procreazione assistita nei centri certificati. Secondo quanto riferito, i centri non possono operare a causa di criteri scientifici che impediscono l’accesso ai servizi. La questione riguarda il mancato rispetto di determinate norme e requisiti necessari per garantire l’attività dei centri di fecondazione assistita. La situazione ha generato preoccupazione tra le coppie in attesa di trattamenti.

Perché i centri certificati del Lazio non possono operare?. Quali criteri scientifici stanno bloccando l'accesso ai servizi?. Come influiscono i budget regionali sulla disparità di accesso?. Chi deve intervenire per risolvere lo stallo amministrativo?.? In Breve Costi procedure raddoppiati rispetto alle previsioni iniziali nella regione Lombardia. Budget per protocolli di procreazione esaurito nella regione Toscana. Centri specializzati del Lazio già certificati dal Centro Nazionale Trapianti. Società Italiana della Riproduzione celebra ottant'anni di attività istituzionale. Lazio, blocco dei LEA per la procreazione medicalmente assistita: l’emergenza demografica è ferma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Lazio, Greco denuncia lo stallo dei LEA per la procreazione assistita

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