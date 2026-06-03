Un avvocato ha dichiarato che la violenza online rappresenta un’aggravante in ambito legale. La rete, che nasceva per favorire i contatti e abbattere le distanze, si è trasformata in un ambiente di scontri e odio. La diffusione di comportamenti violenti sui social e internet in generale è ora considerata un elemento che può aggravare le responsabilità di chi si rende protagonista di atti dannosi.

L’obiettivo, inizialmente, era nobile: mettere in contatto, creare legami, accorciare le distanze. Ora la rete è divenuta sempre più un far west, terreno di scontro e generatore d’odio. Dopo l’attentato in centro del 16 maggio, gli haters hanno riversato la propria rabbia contro Salim El Koudri e il difensore, arrivando a minacciare quest’ultimo di morte, e a incitare alla violenza nei suoi confronti. Ma Fausto Gianelli non è l’unica ’vittima’ degli haters: ora tantissimi ’leoni da tastiera’ hanno iniziato ad invadere i social con commenti denigratori, violenti, omofobi nei confronti degli organizzatori e partecipanti al Pride. Ma, probabilmente, non tutti coloro che digitano odio sanno a quali rischi, a livello legale, si espongono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato Romito: "La violenza in rete? È un’aggravante"

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