Anarchici tre indagati con l’aggravante del terrorismo | Per la violenza rivoluzionaria

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di aver partecipato a attività riconducibili a frange anarchiche, con l’aggravante del terrorismo. Le indagini si concentrano su episodi di violenza rivoluzionaria collegati a manifestazioni e azioni di protesta recenti. Le accuse sono state formulate in relazione alla recrudescenza delle attività di alcuni gruppi anarchici, che hanno ripreso a manifestarsi con maggiore intensità in questo periodo.

Le frange anarchiche sono riemerse con vigore. Non si erano mai sopite, a dir la verità, ma da qualche settimana a questa parte sono tornate a farsi sentire in concomitanza con l’avvicinarsi della decisione sulla revoca del regime 41-bis ad Alfredo Cospito. Revoca che, probabilmente, non ci sarà: sembra essere questo l’orientamento del ministero della Giustizia. La data di scadenza del primo provvedimento su Cospito risale al decreto ministeriale del 4 maggio 2022 ed è proprio a ridosso di quella data che l'asticella verrebbe ancora spostata al 2028, a seguito della verifica della persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con organizzazioni criminali o terroristiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anarchici, tre indagati con l’aggravante del terrorismo: “Per la violenza rivoluzionaria” Anarchici morti a Roma, i compagni li celebrano con un inno alla «violenza rivoluzionaria»Proseguono le indagini delle forze dell’ordine sui due anarchici, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti nel crollo di un casolare nel parco... Leggi anche: "Serve la violenza rivoluzionaria". Gli anarchici alzano il tiro dopo la morte di Mercogliano e Ardizzone Si parla di: Spaccate alle banche e danni nel corteo per Cospito, niente processo per i 16 anarchici. Attentati anarchici. A processo sei antagonisti. Svolta su Alfredo Cospito: testimonierà in udienzaIl leader detenuto in regime di 41-bis si videocollegherà dal carcere di Sassari. Ammessi anche Marzio Capra, genetista del caso Garlasco, e un prof universitario. ilrestodelcarlino.it Roma, anarchici morti nel crollo di un casale. Si indaga su ordigno e obiettivoPer le due vittime trovate in un edificio diroccato al Parco degli Acquedotti si segue la pista anarchica. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano infatti legati al gruppo di Alfredo Cospito, l' ... tg24.sky.it