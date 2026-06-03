La Guardia di Finanza ha scoperto 50 lavoratori irregolari durante controlli nelle imprese della zona. Sono state segnalate 11 attività per sospensione delle attività e sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 73 mila euro. I controlli hanno riguardato principalmente il rispetto delle norme sul lavoro e le regolarità contrattuali. Nessuna informazione è stata fornita sui settori coinvolti o sui numeri precisi delle aziende controllate.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Cinquanta lavoratori irregolari individuati, undici attività segnalate per la sospensione e oltre 73 mila euro di sanzion i amministrative contestate. È il bilancio dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza di Arezzo dall'inizio dell'anno per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso in tutta la provincia. Le Fiamme Gialle hanno effettuato 74 interventi nei confronti di diverse realtà economiche, riscontrando irregolarità in 27 casi. Le verifiche hanno interessato soprattutto ristoranti, minimarket alimentari, aziende terziste dei settori dei metalli preziosi e del tessile-abbigliamento-pelletteria, imprese edili, autolavaggi e altre attività imprenditoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro nero, grazie ai controlli della Gdf scoperti 50 lavoratori irregolari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRODE NEL COMMERCIO DEL GPL: SEQUESTRATE 5 AUTOBOTTI MODIFICATE | 28/05/2026

Notizie e thread social correlati

Controlli e multe in cantieri e officine, blitz degli ispettori del lavoro: scoperti operai in nero e ponteggi irregolariNelle ultime settimane, gli ispettori del lavoro della Sicilia hanno condotto controlli in cantieri e officine nella zona di Palermo.

Leggi anche: Roma. Lavoro “nero” nella ristorazione. 3 lavoratori irregolari su 5. La GdF chiede la sospensione dell’attività per un noto ristorante nel XI Municipio

Temi più discussi: Cade da tre metri d’altezza mentre lavora in nero: imprenditori del Vicentino lo abbandonano sanguinante in strada; Cade da 3 metri mentre lavora in nero, il capo lo carica in auto e lo abbandona per strada: il caso nel Vicentino; Aggressioni ai braccianti a Marsala. Intervengono Cgil, Cisl e Uil Trapani: Atti vili e inaccettabili. Chiediamo sicurezza e legalità per i lavoratori della terra; Sicurezza e lavoro nero, 6 attività sospese nell’Isontino.

#2giugno. Da 80 anni l'Italia è un paese libero e democratico. Grazie alla passione, all'intelligenza, alla volontà, al lavoro degli italiani è diventata un grande Paese, assicurando ai suoi cittadini conquiste civili e sociali che abbiamo il dovere di preservare, offre x.com

Il lavoro nero da autonomo, ecco i rischi per chi non apre la partita IvaQuando si parla di lavoro nero, il pensiero corre quasi sempre al lavoro dipendente ... msn.com

Ischia: controlli sul lavoro, sanzioni per 8mila euro a due imprenditoriI carabinieri della stazione di Forio, insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato un servizio per monitorare il lavoro sommerso e la corretta applicazione della normativa ... ilmattino.it