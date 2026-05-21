Controlli e multe in cantieri e officine blitz degli ispettori del lavoro | scoperti operai in nero e ponteggi irregolari

Nelle ultime settimane, gli ispettori del lavoro della Sicilia hanno condotto controlli in cantieri e officine nella zona di Palermo. Durante le operazioni sono state rilevate alcune irregolarità, tra cui operai senza contratto e ponteggi non conformi alle norme di sicurezza. Due attività sono state immediatamente sospese e sono state applicate sanzioni per un totale superiore ai 13 mila euro. Questi controlli rientrano in un'azione più ampia di verifica delle condizioni di lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

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