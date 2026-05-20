Irregolarità e lavoro nero | sospese 25 attività oltre 158mila euro di sanzioni

Durante un'operazione condotta dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, sono state identificate diverse irregolarità legate al lavoro nero. Complessivamente, sono state sospese 25 attività commerciali e sono state comminate sanzioni per un importo superiore ai 158mila euro. L'intervento ha coinvolto diversi settori e ha portato a verifiche sul rispetto delle normative sulla tutela dei lavoratori. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle imprese coinvolte.

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