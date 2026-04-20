Lavoro nero e irregolarità nel Reggino | sanzioni per oltre 25 mila euro

Nella provincia di Reggio Calabria, gli ispettori dello Iam hanno condotto numerosi controlli in vari settori produttivi. Durante questa settimana sono state applicate sanzioni per un totale superiore ai 25 mila euro a causa di violazioni legate a lavoro nero e irregolarità. L’operazione ha coinvolto diverse attività, anche se i nomi non sono stati divulgati. La serie di verifiche ha riguardato diverse zone della regione.

Settimana intensa di controlli per gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria, impegnati in un’ampia attività di vigilanza che ha interessato diversi settori produttivi in tutta la provincia (non sono stati resi noti i nomi delle attività, ndr).Il bilancio complessivo evidenzia numerose.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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