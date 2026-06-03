Lavoro 2050 | l’ufficio scompare tra AI realtà immersiva e impianti neurali

Entro il 2050, si prevede che l’ufficio tradizionale sparirà, sostituito da ambienti di lavoro virtuali e tecnologie come realtà immersiva e impianti neurali. La giornata lavorativa si svolgerà in spazi digitali, eliminando la presenza fisica in un ufficio. L’intelligenza artificiale sarà incaricata di gestire molte mansioni, sollevando dai compiti quotidiani, ma anche introducendo nuovi rischi legati alla dipendenza dalle tecnologie e alla sicurezza dei dati.

Come cambierà la tua giornata lavorativa senza più un ufficio fisico?. Quali rischi correrai se l'intelligenza artificiale gestirà le tue mansioni?. Come influiranno gli impianti neurali sulla tua interazione con le macchine?. Dove si sposteranno i lavoratori quando i centri urbani diventeranno obsoleti?.? In Breve Il lavoro da remoto in Italia è passato dal 4,8% nel 2019 al 13,8% nel 2023.. Milano e Roma guidano il trend con quote di smart working del 38,3% e 29,4%.. Il 35% dei colletti bianchi italiani soffre già di overworking per connessione costante.. Il 26% dei professionisti ipotizza l'uso di impianti neurali per connettere mente e macchina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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