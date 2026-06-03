Lavori urgenti in via Acton | ecco le modifiche alla circolazione

Lavori urgenti in via Acton a Napoli, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno scatteranno modifiche alla circolazione nell'interviale "Giardini del Molosiglio". Il provvedimento, adottato dal comune di Napoli, è necessario per consentire a E-Distribuzione di effettuare interventi urgenti in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Treni, linea Firenze-Empoli: modifiche alla circolazione per lavori. Ecco quandoSono previste modifiche alla circolazione dei treni sulla linea tra Firenze ed Empoli a causa di lavori programmati.

Lavori e modifiche alla circolazione in città: le aree interessateDa martedì 14 a venerdì 17 aprile, alcune strade cittadine subiranno modifiche temporanee alla circolazione.

Temi più discussi: Bagnaia, lavori di riparazione urgenti e immediati Italgas in piazza XX Settembre. Interrotto il traffico in via Cardinal de Gambara anche nelle fasce orarie non interessate dall’intervento all’ex scuola Tommaso Ghinucci; Lavori urgenti di Acque Veronesi in via Cesari a Borgo Venezia. Chiuso al traffico il tratto tra via Spolverini e via Fiumicello.; Bollettino della viabilità n. 58 del - 2.6.2026; Nota informativa del Consorzio Depurazione Acque del Savonese per lavori di sostituzione rete fognaria in via Montenotte tratto tra via Astengo e via Verzellino.

: causa lavori urgenti in via dei Cedri (Tavernanova) è necessario deviarne il percorso come segue: ?diretta a via Puglisi, giunta in via dei Cedri svolta a sinistra, percorre via degli Oleandri, via dei Tigli e proprio percorso. x.com

Lavori urgenti in via Campansi. Quaranta posti auto per i residentiSono iniziati i lavori in via Campansi a Siena, riguardanti in particolare il sistema fognario della zona che è collassato: l’amministrazione comunale sta intervenendo urgentemente con i propri uffici ... lanazione.it

Fino a che ora lavori? reddit

Lavori urgenti al ponte sul Rio Granarolo: scatta il blocco del traffico in via San GiorgioUn mese di cantieri per la messa in sicurezza idraulica: residenti d'accordo, ecco i percorsi alternativi consigliati ... forli24ore.it