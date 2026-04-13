Lavori e modifiche alla circolazione in città | le aree interessate

Da martedì 14 a venerdì 17 aprile, alcune strade cittadine subiranno modifiche temporanee alla circolazione. In particolare, via Duccio di Buoninsegna sarà interessata da un senso unico alternato che si protrarrà dalle 8:30 alle 19, gestito da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. La modifica riguarda il tratto tra l’incrocio con viale Mecenate e il resto della via. Per via Bernardo Dovizi, non sono previste variazioni specifiche in questa comunicazione.

Da martedì 14 a venerdì 17 aprile, attenzione al traffico in via Duccio di Buoninsegna e via Bernardo Dovizi: la prima sarà interessata dalle 8:30 alle 19 dal senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo il tratto che va dall’incrocio con viale Mecenate.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Lavori stradali in città: modifiche alla sosta e alla circolazioneIl Comune di Arezzo annuncia una nuova serie di lavori stradali in città a partire da lunedì 9 febbraio. Lavori su via Salaria: i divieti e le modifiche alla circolazioneRiduzione della carreggiata, limite di velocità e divieti di sosta interesseranno via Salaria da venerdì 20 fino a sabato 28 febbraio. Piccadilly Grand - High Floor 2 Bed + Study with 710sqft in District 8 | $1,850,000 | George Peng