Un tratto di via della Pace è stato chiuso per lavori legati alla realizzazione della linea BRT. Al momento, è attiva una navetta straordinaria per il trasporto alternativo. La chiusura riguarda una porzione della strada, che resterà interdetta al traffico durante le operazioni di costruzione. La modifica alla viabilità coinvolge i mezzi privati e pubblici che transitano nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Cambia la viabilità nell’area di via della Pace a causa dei lavori in corso per la realizzazione delle linee BRT (Bus Rapid Transit). Il tratto compreso tra via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Jonio è stato temporaneamente interdetto alla circolazione stradale, rendendo necessaria una riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico. Per garantire i collegamenti e limitare i disagi agli utenti e ai lavoratori della zona, Kyma Mobilità ha predisposto un servizio navetta straordinario che entrerà in funzione da giovedì 4 giugno e resterà attivo fino al completamento delle opere. La navetta sarà operativa dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 21. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Lavori per il BRT, chiude un tratto di via della Pace: attiva una navetta straordinaria

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