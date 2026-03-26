Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, il tratto dell'autostrada A14 tra Atri Pineto e Pescara Nord-Città Sant'Angelo sarà chiuso al traffico dalle 22 alle 6. La chiusura è prevista per permettere interventi di manutenzione sugli impianti delle gallerie presenti lungo quella tratta. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto interessato e durerà per tutta la notte.

Il tratto autostradale non sarà transitabile dalle 22 di venerdì 27 marzo alle 6 di sabato 28: i percorsi consigliati chi deve mettersi in viaggio Resterà chiuso dalle 22 di venerdì 27 marzo alle 6 di sabato 28 marzo il tratto della A14 compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord-Città Sant'Angelo per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum giustizia, in centro la manifestazione spontanea del comitato per il No: "Oggi vince la Costituzione" VIDEO-FOTO . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Lavori in galleria: chiude per una notte il tratto di A14 Atri Pineto-Pescara Nord

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