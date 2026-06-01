Lavori a una galleria chiude per una notte un tratto di tangenziale

Una notte di chiusura sulla Tangenziale Nord di Milano, tra le 23 di giovedì 4 giugno e le 5 di venerdì 5 giugno. Il tratto interessato va da Bollate-Novate all'allacciamento con il Raccordo Fiera Milano (R37). La chiusura è stata annunciata da Autostrade per l'Italia per lavori in una galleria. Durante le ore di chiusura, sono previste deviazioni e segnali di indicazione lungo il percorso.

Chiusura annunciata sulla Tangenziale Nord di Milano da parte di Autostrade per l'Italia. Chiusura per una notteTra le 23 di giovedì 4 giugno e le 5 di venerdì 5 giugno, dunque per una notte, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate-Novate e l'allacciamento con il Raccordo Fiera Milano (R37). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

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