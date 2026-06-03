Lavori notturni sulla Flaminia chiusura temporanea al traffico
Proseguono gli interventi di manutenzione sui viadotti lungo la Flaminia. Anas comunica che lunedì 8 giugno verranno avviati il secondo stralcio dei lavori di risanamento strutturale di due ponti ad arco sulla strada statale 3 "Flaminia" tra Spoleto e Terni. Gli interventi, per un investimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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