Grammichele chiusura temporanea della SB Piano Badia–Camemi per lavori fino al 14 maggio

Da oggi fino al 14 maggio, la strada di Bonifica Piano Badia–Camemi nella zona di Grammichele sarà chiusa temporaneamente per lavori di manutenzione straordinaria. Durante questo periodo, sono previste modifiche significative alla circolazione, che potrebbero influenzare gli spostamenti degli automobilisti e dei mezzi di trasporto nella zona. La chiusura è stata comunicata dalle autorità competenti e durerà fino alla conclusione degli interventi previsti.