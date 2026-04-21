Grammichele chiusura temporanea della SB Piano Badia–Camemi per lavori fino al 14 maggio
Da oggi fino al 14 maggio, la strada di Bonifica Piano Badia–Camemi nella zona di Grammichele sarà chiusa temporaneamente per lavori di manutenzione straordinaria. Durante questo periodo, sono previste modifiche significative alla circolazione, che potrebbero influenzare gli spostamenti degli automobilisti e dei mezzi di trasporto nella zona. La chiusura è stata comunicata dalle autorità competenti e durerà fino alla conclusione degli interventi previsti.
Sino al prossimo 14 maggio proseguiranno gli interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada di Bonifica Piano Badia–Camemi, nel territorio di Grammichele, con modifiche rilevanti alla circolazione stradale.Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di risanamento della piattaforma.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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