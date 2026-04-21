Grammichele chiusura temporanea della strada Piano Badia–Camemi per lavori fino al 14 maggio

Da oggi e fino al 14 maggio, la strada di Bonifica Piano Badia–Camemi, nel territorio di Grammichele, sarà chiusa temporaneamente al traffico a causa di lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura riguarderà il tratto tra Piano Badia e Camemi e comporterà modifiche alla circolazione stradale fino alla conclusione degli interventi programmati. I lavori sono stati avviati per garantire la sicurezza e l’efficienza della strada.

Sino al prossimo 14 maggio proseguiranno gli interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada di Bonifica Piano Badia–Camemi, nel territorio di Grammichele, con modifiche rilevanti alla circolazione stradale.Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di risanamento della piattaforma.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Grammichele, chiusura temporanea della S.B. Piano Badia–Camemi per lavori fino al 14 maggioSino al prossimo 14 maggio proseguiranno gli interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada di Bonifica Piano Badia–Camemi, nel territorio di... Giarre, senso unico alternato sulla strada provinciale 5/I per lavori fino al 30 maggioL’esecuzione dei lavori da parte di Italgas Reti sta comportando modifiche temporanee alla circolazione stradale lungo la strada provinciale 5I,...