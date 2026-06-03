Lavori in centro Contributi alle imprese

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bando è stato aperto per le micro imprese coinvolte nei lavori di ripavimentazione di via Marconi nel 2026. Il Comune ha stanziato contributi destinati alle attività commerciali e artigianali nel centro cittadino. Le aziende interessate possono presentare domanda per ricevere supporto durante il periodo di cantiere. La misura mira a ridurre gli impatti economici e a favorire la continuità delle attività nel corso dei lavori.

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Un bando per sostenere le micro imprese durante i lavori in via Marconi. L’amministrazione comunale attiva un nuovo strumento per aiutare le attività che, nel corso del 2026, saranno direttamente coinvolte dal cantiere di ripavimentazione di via Marconi. È stato infatti pubblicato un bando dedicato alle micro e piccole imprese della zona, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei lavori pubblici sulle attività quotidiane e garantire continuità ai servizi offerti alla cittadinanza. L’importo complessivo stanziato è di 18mila euro, destinato a contributi a fondo perduto. Una misura mirata, pensata per chi opera a stretto contatto con la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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