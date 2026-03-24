La Regione Siciliana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario rivolto alle imprese colpite dal ciclone Harry, verificatosi a gennaio. La misura riguarda aziende danneggiate e si rivolge a coloro che desiderano richiedere un sostegno economico aggiuntivo. La ripresa delle procedure permette di inoltrare le richieste di contributo fino a una data ancora da definire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova opportunità per le aziende danneggiate. La Regione Siciliana ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario destinato alle imprese colpite dal ciclone Harry, verificatosi lo scorso gennaio. Il provvedimento, firmato dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, riguarda in particolare le attività balneari e le imprese situate lungo i litorali, tra le più colpite dagli eventi atmosferici. Scadenze e modalità di presentazione. Le aziende interessate potranno inoltrare la richiesta a partire dalle ore 12 di mercoledì 25 marzo fino alle ore 12 di venerdì 10 aprile 2026. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ciclone Harry: riaperti i termini per i contributi straordinari alle imprese

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