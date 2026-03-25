Fondi alle imprese contributi fino al 45% per ricerca e innovazione | parte il bando FESR

Dal 15 aprile 2026 saranno aperti i termini per presentare le domande relative al bando FESR dedicato ai fondi per le imprese. L’iniziativa prevede contributi fino al 45% per progetti di ricerca e innovazione. Si tratta di uno degli strumenti di finanziamento più richiesti dalle aziende della regione. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata.

Parte il conto alla rovescia per uno dei bandi più attesi dalle imprese trentine. Dal 15 aprile 2026 si aprono ufficialmente i termini per accedere agli aiuti previsti dall’Avviso FESR n. 12026, con contributi fino al 45% per investimenti in infrastrutture dedicate alla ricerca e alla sperimentazione tecnologica. L’iniziativa, promossa dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Programma FESR 2021-2027, punta a rafforzare il sistema produttivo locale e ad accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative. Il bando finanzia la realizzazione di infrastrutture private destinate a prove, test e sperimentazioni. Strutture fondamentali per sviluppare nuovi prodotti, migliorare processi e aggiornare tecnologie in ambito industriale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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