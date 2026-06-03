Lavori dopo l' incidente chiuso il casello per una notte

Dalle 22 di mercoledì 3 giugno alle 6 di giovedì 4 giugno, la stazione di Santa Maria Capua Vetere sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa in uscita per chi arriva da Napoli. La chiusura si rende necessaria per lavori di ripristino danni causati da un incidente avvenuto sulla stessa autostrada. Il traffico sarà deviato su altre uscite, e la stazione resterà chiusa tutta la notte.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, mercoledì 3, alle 6 di giovedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita per chi proviene da Napoli. Lo riferisce la società Autostrade in una nota. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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