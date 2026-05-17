Lavori in autostrada | casello chiuso per una notte

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio il casello di Capua sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso. La chiusura durerà dalle 21 alle 6 del mattino successivo e riguarda l'uscita di Capua per chi proviene da Roma. La sospensione si rende necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione presso la stazione di servizio. Durante questo intervallo non sarà possibile uscire al casello di Capua né entrare provenendo da quella direzione.

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Chiuso il casello di Capua sulla A1 Milano-Napoli.Dalle 21 di mercoledì 20 maggio alle 6 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa l'uscita di Capua, per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione della stazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori in autostrada: chiuso per una notte il casello di Cesena nordSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13... Chiuso per una notte il casello di Caserta Nord per lavoriDalle 21 di giovedì 2 aprile alle 6 di venerdì 3 aprile la rampa di uscita dall'A1 sarà occupata dagli operai impegnati nei lavori di... #autostradaA14 Per lavori alla segnaletica, CHIUSO il casello VALLE DEL RUBICONE in uscita per chi proviene da Ancona dalle 21 di lunedì 18 maggio alle 5 di martedì 19 maggio 2026. In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di RIMINI NORD. x.com Lavori in autostrada: casello chiuso per una notteChiuso il casello di Capua sulla A1 Milano-Napoli. Dalle 21 di mercoledì 20 maggio alle 6 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa l'uscita di Capua, per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispe ... casertanews.it Autostrada A4, il casello chiude per lavori dopo i danni di un incidenteDalle 22 di domenica 17 alle 5 di lunedì 18 maggio. Per immettersi, si può entrare a Dalmine (per Milano) e a Seriate (per Brescia) ... bergamo.corriere.it