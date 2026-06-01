Nuovo asfalto sull' A14 previste due notti di lavori | come cambia la viabilità

Lavori di asfaltatura sull'A14 tra Faenza e Forlì, con chiusura del tratto in direzione sud tra giovedì e venerdì, dalle 21 alle 5. La viabilità sarà interdetta in quella fascia oraria, con indicazioni di deviazione. La carreggiata sarà interessata da interventi di asfaltatura durante le due notti di lavori programmati.

Previsti lavori notturni di asfaltatura sull'A14 tra i caselli di Faenza e Forlì. Il tratto verrà chiuso nella nottata tra giovedì e venerdì in direzione sud, dalle 21 alle 5. Dopo l'uscita obbligatoria a Faenza, i veicoli possono percorrere la viabilità ordinaria: provinciale 8, via Granarolo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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