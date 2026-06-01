Nuovo asfalto sull' A14 previste due notti di lavori tra Faenza e Forlì | come cambia la viabilità

Lavori di asfaltatura sull'A14 tra Faenza e Forlì, con chiusura notturna tra giovedì e venerdì in direzione sud dalle 21 alle 5. La carreggiata sarà interdetta al traffico durante queste ore per consentire i lavori. La viabilità subirà modifiche, con possibili deviazioni e rallentamenti nelle aree interessate. Le chiusure sono programmate per due notti consecutive e riguardano un tratto tra i due caselli.

Previsti lavori notturni di asfaltatura sull'A14 tra i caselli di Faenza e Forlì. Il tratto verrà chiuso nella nottata tra giovedì e venerdì in direzione sud, dalle 21 alle 5. Dopo l'uscita obbligatoria a Faenza, i veicoli possono percorrere la viabilità ordinaria: provinciale 8, via Granarolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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