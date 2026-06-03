Lavori alla diga l’acqua si abbassa Riemerge l’antico borgo sommerso

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i lavori alla diga, il livello dell'acqua si è abbassato di circa due metri, svelando le rovine di un antico borgo sommerso. Sono riemersi alcuni edifici e le strade di San Lorenzo al Fiume, frazione di Fiastra. La zona era stata sommersa trent’anni fa a causa della costruzione della diga, e ora si possono vedere alcune strutture in pietra e le fondamenta di case antiche. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli scavi.

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C’era una volta un piccolo borgo di circa 300 anime, San Lorenzo al Fiume. Una frazione di Fiastra, paese dell’Alto Maceratese, con due filande, una segheria, un mulino, una centrale idroelettrica (tra le prime di tutto il territorio), un fabbro ferraio, cinque botteghe alimentari con osteria, cinque calzolai, due macellerie, un forno, un’autolinea, una farmacia, una tintoria-fornace, un negozio di stoffe e un barbiere, oltre a tante casette abitate. Poi un giorno, negli anni Cinquanta del secolo scorso, arrivò l’industrializzazione e quel borgo, da rurale, divenne moderno. O meglio, sommerso. Si decise infatti di costruire una diga alta novanta metri, un’opera ingegneristica all’avanguardia, per creare un lago artificiale e produrre energia elettrica per una vasta area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lago di Fiastra, il livello si abbassa di 8 metri: riemerge l'antico borgo di San Lorenzo al Fiume

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