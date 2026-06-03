Lavori alla diga l’acqua si abbassa Riemerge l’antico borgo sommerso

Notizia in breve

Durante i lavori alla diga, il livello dell'acqua si è abbassato di circa due metri, svelando le rovine di un antico borgo sommerso. Sono riemersi alcuni edifici e le strade di San Lorenzo al Fiume, frazione di Fiastra. La zona era stata sommersa trent’anni fa a causa della costruzione della diga, e ora si possono vedere alcune strutture in pietra e le fondamenta di case antiche. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli scavi.