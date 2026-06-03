Lavorare con i bambini era il mio sogno oggi per farlo sono costretta a vivere da mia sorella

Martina, insegnante, attualmente vive con la sorella e la sua famiglia dal lunedì al venerdì per poter lavorare con i bambini. Da settembre, rischia di perdere il lavoro e di dover cambiare sistemazione. La sua situazione è stata raccontata a Fanpage.

Per lavorare come insegnante Martina vive dal lunedì al venerdì con sua sorella e la sua famiglia. Da settembre rischia di ritrovarsi senza lavoro: il racconto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Reborn! I no longer submit to cheating husband; avenge my child!

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