Modena l’ossessione di El Koudri | Non mi fate lavorare perché sono straniero La sorella chiede scusa

Le indagini sulla vicenda di Salim El Koudri si concentrano anche sulla sua lunga ricerca di un lavoro, che ha portato a diverse frustrazioni. Dalle testimonianze raccolte emergono dettagli sulla sua situazione e sul suo stato d’animo, evidenziando quanto la difficoltà nel trovare occupazione abbia inciso sulla sua condizione. La sorella del 31enne ha anche chiesto scusa in merito agli eventi che si sono verificati, senza ulteriori commenti pubblici.

Le indagini sulla vicenda di Salim El Koudri si concentrano anche sulla sua prolungata ricercata di un'occupazione: dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti emerge tutta la frustrazione del 31enne. La procura di Modena sta cercando di capire il possibile elemento scatenante delle ultime settimane. Intanto, arrivano le scuse della sorella Carmen in un audio: "Non so se riusciremo a guardarlo negli occhi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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