L’attrice ha interpretato donne comuni e straordinarie che, con il loro coraggio silenzioso, hanno contribuito a definire il nostro passato nel 1946. La sua partecipazione ha aperto lo spettacolo “I volti della Repubblica”.

N on poteva esserci voce migliore di quella di Paola Cortellesi per aprire lo spettacolo I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum in Piazza del Quirinale a Roma. Un monologo intenso, per celebrare il 2 giugno. Di fronte alle massime cariche dello Stato, in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, l’artista ha voluto dedicare le sue parole al ruolo cruciale delle donne nella Resistenza e alla storica conquista del suffragio femminile del 1946. Il suo intervento, trasmesso in diretta su Rai 1, ha tracciato una linea netta tra i fantasmi della sottomissione passata e le sfide aperte del presente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha dato voce a quelle donne, comuni e straordinarie, che con il loro coraggio silenzioso hanno scritto il nostro destino nel 1946

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