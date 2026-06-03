L' attrice ha dato voce a quelle donne comuni e straordinarie che con il loro coraggio silenzioso hanno scritto il nostro destino nel 1946

Da iodonna.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attrice ha interpretato donne comuni e straordinarie che, con il loro coraggio silenzioso, hanno contribuito a definire il nostro passato nel 1946. La sua partecipazione ha aperto lo spettacolo “I volti della Repubblica”.

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N on poteva esserci voce migliore di quella di Paola Cortellesi per aprire lo spettacolo I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum in Piazza del Quirinale a Roma. Un monologo intenso, per celebrare il 2 giugno. Di fronte alle massime cariche dello Stato, in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, l’artista ha voluto dedicare le sue parole al ruolo cruciale delle donne nella Resistenza e alla storica conquista del suffragio femminile del 1946. Il suo intervento, trasmesso in diretta su Rai 1, ha tracciato una linea netta tra i fantasmi della sottomissione passata e le sfide aperte del presente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l attrice ha dato voce a quelle donne comuni e straordinarie che con il loro coraggio silenzioso hanno scritto il nostro destino nel 1946
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