Il commissario tecnico della nazionale ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Irlanda del Nord. Ha dichiarato che alcuni giocatori, tra cui Bastoni e Scamacca, saranno valutati nelle prossime ore, mentre gli altri sono in buona condizione. Ha anche sottolineato che la squadra deve essere consapevole delle minacce avversarie, riferendosi a un “veleno” presente nella squadra opposta.

IL CT. La conferenza stampa alla vigilia dell’Irlanda del Nord: «Bastoni e Scamacca da valutare, gli altri stanno tutti bene». Domani, 26 marzo, l’Italia affronta a Bergamo l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale di calcio, dove la nostra Nazionale manca ormai dal 2014, non avendo ottenuto il pass nel 2018 e nel 2022. Non si può sbagliare, lo sa bene il ct Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa: «Sono ancora giovane, ma è la partita più importante della mia carriera di allenatore». «Bastoni ha fatto il 30-35 % con la squadra, stasera (25 marzo) lo proviamo e Scamacca è un po’ indietro: sono loro due gli unici da valutare, gli altri stanno tutti bene» Sulle due mancate qualificazioni ai mondiali: «La responsabilità non ce l’hanno i tifosi ma noi addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli»

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