Gattuso | Siamo artefici del nostro destino Loro hanno il veleno non sottovalutiamoli
Il commissario tecnico della nazionale ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Irlanda del Nord. Ha dichiarato che alcuni giocatori, tra cui Bastoni e Scamacca, saranno valutati nelle prossime ore, mentre gli altri sono in buona condizione. Ha anche sottolineato che la squadra deve essere consapevole delle minacce avversarie, riferendosi a un “veleno” presente nella squadra opposta.
IL CT. La conferenza stampa alla vigilia dell’Irlanda del Nord: «Bastoni e Scamacca da valutare, gli altri stanno tutti bene». Domani, 26 marzo, l’Italia affronta a Bergamo l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale di calcio, dove la nostra Nazionale manca ormai dal 2014, non avendo ottenuto il pass nel 2018 e nel 2022. Non si può sbagliare, lo sa bene il ct Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa: «Sono ancora giovane, ma è la partita più importante della mia carriera di allenatore». «Bastoni ha fatto il 30-35 % con la squadra, stasera (25 marzo) lo proviamo e Scamacca è un po’ indietro: sono loro due gli unici da valutare, gli altri stanno tutti bene» Sulle due mancate qualificazioni ai mondiali: «La responsabilità non ce l’hanno i tifosi ma noi addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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