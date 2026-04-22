Una scalatrice egiziana utilizza l’arrampicata come strumento di empowerment femminile, affermando che questo sport le ha dato coraggio e la possibilità di esprimere la propria voce. Ha dichiarato di voler farlo per sé stessa, per tutte le donne e per sua madre. La sua esperienza si inserisce in un contesto più ampio di promozione dell’emancipazione attraverso l’attività sportiva.

L’occasione è l’uscita del suo libro dal titolo semplice, quanto simbolico, Io sono Wafaa, scritto insieme a Guendalina Sibona, edizioni Solferino, in uscita il 24 aprile in tutte le librerie. Un nome, che in arabo, significa integrità, affidabilità, lealtà, fedeltà, valori che lei stessa si sente addosso e porta avanti. Una storia da condividere, la sua, potente ed esistenziale, ma che qui diventa anche un modo per guardarsi dentro e fuori, confessarsi al lettore, nel raccordare emozioni e pensieri, nel dire con forza chi è davvero, oltre le immagini, oltre l’apparenza: una donna libera, senza paura di spingersi al limite e che continua a farsi domande.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Wafaa Amer: «L’arrampicata è stato un mezzo potente che mi ha dato coraggio. Voglio portare la mia voce. Lo devo a me, lo devo a tutte le donne, lo devo a mia madre»

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