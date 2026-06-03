Un attore noto per un episodio di una serie televisiva è stato condannato a 32 anni di carcere, con possibilità di ergastolo, per aver pugnalato la sua ex fidanzata. L’uomo ha colpito la donna circa 20 volte, secondo quanto riferito dalle autorità. La vicenda riguarda un tentato omicidio avvenuto in passato, che ha portato alla condanna definitiva. La condanna si basa sulle prove raccolte durante il processo.

Nick Pasqual, attore conosciuto per la sua partecipazione ad un episodio della serie tv How I Met Your Mother è stato condannato a 32 anni di carcere con possibilità di ergastolo per il tentato omicidio della sua ex fidanzata, la make up artist hollywoodiana Allie Shehorn. La sentenza è stata emessa martedì 2 giugno 2026 presso il tribunale di San Fernando, dopo che una giuria lo aveva dichiarato colpevole il mese precedente. L’aggressione risale alle prime ore del mattino del 23 maggio 2024, quando Pasqual, 36 anni, si era introdotto con la forza nell’abitazione di Shehorn a Sunland, nella San Fernando Valley. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, l’uomo ha attaccato la donna pugnalandola più di 20 volte in diverse parti del corpo: collo, petto, schiena, addome, braccia e polsi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’attore di How I Met Your Mother condannato a 32 anni: ha pugnalato l’ex 20 volte

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How I Met Your Mother è un capolavoro (e anche un disastro)

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L'attore di 'How I Met Your Mother' Nick Pasqual condannato a 32 anni fino all'ergastolo per tentato omicidio della fidanzata separata reddit

L’attore di How I Met Your Mother condannato a 32 anni: ha pugnalato l’ex 20 volteNick Pasqual condannato a 32 anni per tentato omicidio dell'ex fidanzata Allie Shehorn, nel maggio 2024. Era apparso in un episodio di How I Met Your Mother. cinemaserietv.it

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