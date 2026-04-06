Pugnalato due volte allo stomaco da sconosciuto la notte di Pasquetta a Sant'Antimo 43enne ricoverato

Durante la notte di Pasquetta a Sant’Antimo, un uomo di 43 anni è stato ferito con due colpi di arma da taglio allo stomaco da un soggetto sconosciuto. Dopo l’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversa, dove si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare l’aggressore e chiarire i motivi dell’attacco.

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato a Sant'Antimo in provincia di Napoli ed è ricoverato all'ospedale di Aversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dimessa dall’ospedale di Ragusa, Loredana Alfano muore il giorno dopo: era stata operata due volte allo stomacoTragedia nella città di Scicli, in provincia di Ragusa, dove una donna di 50 anni, Loredana Alfano, è deceduta nella propria abitazione meno di 24... La discoteca non ha l’impianto antincendio, attività sospesa a Sant’AntimoI carabinieri hanno sospeso l'attività di una discoteca di Sant'Antimo (Napoli): dai controlli è emerso che il piano superiore era sprovvisto di... Argomenti più discussi: Accoltellato due volte in 24 ore a Bologna: mistero sulla doppia aggressione; Bilancio comune di Bologna, il rendiconto si conclude con un avanzo di 70,8 milioni: tutti i numeri; Accusato di omicidio aggredito da un uomo con un coltello, ha detto la giuria; Accoltellato due volte in 24 ore a Bologna | mistero sulla doppia aggressione. Il tredicenne che ha pugnalato la prof a Bergamo: potrebbe essere un emulatore, senza pistole, degli shooters americani. x.com I legami che hanno nutrito la nostra vita proseguono incorporati nella nostra vita. Non solo quei legami rispetto ai quali la nostra gratitudine dovrebbe essere grande, ma anche quei legami che ci hanno ferito, fatto cadere, pugnalato. Tutto ciò che è stato fonda facebook