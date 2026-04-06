Pugnalato due volte allo stomaco da sconosciuto la notte di Pasquetta a Sant'Antimo 43enne ricoverato

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Pasquetta a Sant’Antimo, un uomo di 43 anni è stato ferito con due colpi di arma da taglio allo stomaco da un soggetto sconosciuto. Dopo l’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversa, dove si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare l’aggressore e chiarire i motivi dell’attacco.

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato a Sant'Antimo in provincia di Napoli ed è ricoverato all'ospedale di Aversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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