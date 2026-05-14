Un consulente coinvolto nella morte dell’attore è stato condannato a due anni di reclusione, chiudendo così il procedimento giudiziario a suo carico. Le indagini e i processi legali sono ormai in fase di conclusione, con l’obiettivo di accertare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’incidente che ha portato alla scomparsa dell’attore.

L’inchiesta e i vari procedimenti giudiziari volti a identificare e condannare tutti i soggetti coinvolti nella morte di Matthew Perry sono prossimi alla fine. Nel lungo percorso durato circa due anni e mezzo, i giudici hanno condannato un’altra persona. Erik Fleming, ex produttore cinematografico, diventato poi consulente per le dipendenze, ha ammesso di aver avuto un ruolo nella morte dell’attore. Il ruolo del consulente nella morte di Matthew Perry. Il terapeuta di 56 anni, regolarmente abilitato, ha svolto un ruolo attivo nella vicenda: lui stesso ha messo in contatto Perry con la spacciatrice Jasveen Sangha, nota come “ The Ketamine Queen “.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Matthew Perry, condannato a 2 anni il consulente che ha contribuito alla morte dell’attore

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