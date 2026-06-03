L’attacco ucraino a San Pietroburgo il messaggio di Zelensky a Putin | il video del terminal petrolifero devastato – La diretta

Stamattina, un attacco con droni ucraini ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Le immagini mostrano il sito danneggiato con fiamme e colonne di fumo che si alzano dall’area. Non sono stati segnalati feriti o vittime. La notizia è stata diffusa attraverso un video che mostra la devastazione dell’impianto. Zelensky ha inviato un messaggio a Putin riguardo all’attacco.

Un attacco con droni ucraini ha colpito stamattina il terminal petrolifero di San Pietroburgo, proprio mentre nella città russa prendeva il via il Forum economico internazionale, l’appuntamento annuale che riunisce dirigenti d’azienda e funzionari di governo sotto l’egida del presidente Vladimir Putin. I residenti hanno diffuso foto e video di esplosioni potenti e di un incendio di vaste proporzioni, con colonne di fumo nero che si alzavano sopra l’impianto affacciato sul Golfo di Finlandia, accanto al grande porto cittadino. Si tratta di uno dei principali snodi russi per lo stoccaggio e l’esportazione di carburante, che riceve e smista prodotti petroliferi via fiume, ferrovia e strada per un volume stimato di 12,5 milioni di tonnellate l’anno. 🔗 Leggi su Open.online

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Ukraine exceeds expectations: Putin's parade in danger, war comes to Russia's rear

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