Drone ucraino su un bus russo in Crimea 7 morti In fiamme il maxi-terminal petrolifero di San Pietroburgo

Da feedpress.me 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio tra Mosca e la Crimea ha provocato sette morti e undici feriti. L'incidente si è verificato nella regione di Donetsk, controllata dall'Ucraina, dove sono stati segnalati anche danni a un grande terminal petrolifero a San Pietroburgo, andato in fiamme.

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Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi-terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. Gli attacchi avvengono all'indomani di una notte da incubo per Kiev e tutta l'Ucraina, con Mosca che continua a intensificare i raid che fanno strage di civili e allontanano la pace. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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