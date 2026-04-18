Al volante ubriaco e sotto effetto di droghe denunciato un 44enne

I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 44 anni di Misterbianco, sorpreso alla guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e con tracce di droghe nel sangue. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti e sarà sottoposto a procedimento penale.