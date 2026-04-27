Ubriaco e sotto l' effetto di droga imbocca contromano la rotonda degli Scrittori | denunciato

Un uomo di 30 anni è stato fermato mentre guidava contromano sulla rotonda degli Scrittori, situata lungo la statale 640. Alla prova dell'etilometro è risultato essere in stato di ebbrezza, mentre i controlli hanno anche accertato l'uso di sostanze stupefacenti. La polizia ha quindi denunciato il trentenne alla Procura per guida in stato di alterazione.

È stato “pizzicato” mentre percorreva contromano la rotonda degli Scrittori, lungo la statale 640. Trentenne empedoclino denunciato, alla Procura, per guida in stato d'ebbrezza. Ma è risultato positivo anche a un primissimo test sul consumo di stupefacenti, pare cocaina. È accaduto tutto nella.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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