Vandali hanno danneggiato lastre in piazza Santo Stefano, con alcune divelte e abbandonate a terra. Un consigliere comunale di opposizione ha diffuso immagini che mostrano i danni nell’area davanti alla chiesa. Non ci sono notizie di feriti o dettagli su eventuali responsabili. L’episodio si aggiunge a una serie di atti vandalici nella zona. Le autorità non hanno ancora commentato l’accaduto.

Un nuovo episodio di vandalismo. A denunciare quanto accaduto in piazza Santo Stefano è un consigliere comunale di opposizione con immagini che mostrano lastre divelte e abbandonate a terra nell’area antistante la chiesa. "Un desolante spettacolo nel pieno centro del paese", commenta parlando di inciviltà e condannando l’accaduto. "Danneggiare beni pubblici – sottolinea il consigliere di minoranza – significa mancare di rispetto a tutta la cittadinanza e colpire qualcosa che appartiene a tutti noi". L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della tutela degli spazi pubblici. Per questo il gruppo di opposizione chiede che l’accaduto non venga sottovalutato e che si proceda rapidamente all’individuazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lastre divelte in piazza. I vandali sono tornati

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