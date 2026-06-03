Lastre divelte in piazza I vandali sono tornati

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vandali hanno danneggiato lastre in piazza Santo Stefano, con alcune divelte e abbandonate a terra. Un consigliere comunale di opposizione ha diffuso immagini che mostrano i danni nell’area davanti alla chiesa. Non ci sono notizie di feriti o dettagli su eventuali responsabili. L’episodio si aggiunge a una serie di atti vandalici nella zona. Le autorità non hanno ancora commentato l’accaduto.

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Un nuovo episodio di vandalismo. A denunciare quanto accaduto in piazza Santo Stefano è un consigliere comunale di opposizione con immagini che mostrano lastre divelte e abbandonate a terra nell’area antistante la chiesa. "Un desolante spettacolo nel pieno centro del paese", commenta parlando di inciviltà e condannando l’accaduto. "Danneggiare beni pubblici – sottolinea il consigliere di minoranza – significa mancare di rispetto a tutta la cittadinanza e colpire qualcosa che appartiene a tutti noi". L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della tutela degli spazi pubblici. Per questo il gruppo di opposizione chiede che l’accaduto non venga sottovalutato e che si proceda rapidamente all’individuazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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