Parco Urbano Morgagni Pd | Degrado e recinzioni divelte dopo tre anni i lavori di ripristino non sono neppure cominciati

Nel parco urbano di Morgagni, situato nel comune di Padova, si riscontrano evidenti segni di abbandono e danni. Le recinzioni risultano divelte e il degrado è visibile a occhio nudo. Dopo tre anni dall’alluvione del 2023, i lavori di ripristino promessi dalla Giunta non sono ancora iniziati. Solo a dicembre scorso, dopo molte richieste da cittadini e opposizioni, è stato presentato un progetto di intervento, a distanza di due anni e mezzo dall’evento calamitoso.

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