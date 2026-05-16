Parco Urbano Morgagni Pd | Degrado e recinzioni divelte dopo tre anni i lavori di ripristino non sono neppure cominciati
Nel parco urbano di Morgagni, situato nel comune di Padova, si riscontrano evidenti segni di abbandono e danni. Le recinzioni risultano divelte e il degrado è visibile a occhio nudo. Dopo tre anni dall’alluvione del 2023, i lavori di ripristino promessi dalla Giunta non sono ancora iniziati. Solo a dicembre scorso, dopo molte richieste da cittadini e opposizioni, è stato presentato un progetto di intervento, a distanza di due anni e mezzo dall’evento calamitoso.
"Nonostante le pressanti richieste tanto dei cittadini quanto delle forze di opposizione, solo lo scorso dicembre la Giunta ha presentato, dopo 2 anni e mezzo dall’alluvione del 2023, un progetto di ripristino del parco Urbano Franco Agosto. Il progetto, posto in capo, insieme all’esecuzione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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