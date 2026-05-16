Parco Urbano Morgagni Pd | Degrado e recinzioni divelte dopo tre anni i lavori di ripristino non sono neppure cominciati

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco urbano di Morgagni, situato nel comune di Padova, si riscontrano evidenti segni di abbandono e danni. Le recinzioni risultano divelte e il degrado è visibile a occhio nudo. Dopo tre anni dall’alluvione del 2023, i lavori di ripristino promessi dalla Giunta non sono ancora iniziati. Solo a dicembre scorso, dopo molte richieste da cittadini e opposizioni, è stato presentato un progetto di intervento, a distanza di due anni e mezzo dall’evento calamitoso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Nonostante le pressanti richieste tanto dei cittadini quanto delle forze di opposizione, solo lo scorso dicembre la Giunta ha presentato, dopo 2 anni e mezzo dall’alluvione del 2023, un progetto di ripristino del parco Urbano Franco Agosto. Il progetto, posto in capo, insieme all’esecuzione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Addio degrado, c’è il parco urbano. Finita l’opera da tre milioni di euro

Aree Dog abbandonate, erba alta e recinzioni divelte: "Totale assenza di manutenzione"Erba alta e staccionata divelta: si presenta così la Dog Area di via Carlo Baffi, nelle vicinanze di Parco San Felice a Foggia.

Fallimenti Pd. Parco centrale è il simboloDodici anni di annunci, rendering, concorsi internazionali e celebrazioni istituzionali. Ma del parco urbano nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce, promesso dal 2014 come il più grande parco ... lanazione.it

Il parco urbano ferito: Ancora nel fango: metafora della città, tutto fermo da 2 anniSono serviti undici giorni, ma alla fine è arrivato il ’buon anno’ del Pd a sindaco, giunta e maggioranza. Un messaggio recapitato con una visita al parco urbano ’Franco Agosto’, con consiglieri e ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web