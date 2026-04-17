Rapina banca piazza Medaglie d' Oro cassette divelte e svuotate le immagini della razzia

Nella tarda mattinata di giovedì, alcuni individui sono penetrati in una filiale bancaria situata in piazza Medaglie d'Oro. Secondo quanto riferito, hanno forzato le cassette di sicurezza, svuotandole e lasciando danneggiamenti all’interno della filiale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano le fasi della rapina, anche se i responsabili non sono ancora stati identificati. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Erano le cassette di sicurezza l'obiettivo dei rapinatori che nella tarda mattinata di giovedì si sono introdotti nella Filiale n.10 del Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. Terribili le immagini del caveau dopo il passaggio dei malviventi, con decine e decine di cassette divelte.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rapina in banca a piazza Medaglie d'oro, ostaggi liberati: il video del blitzGrande paura all'Arenella in piazza Medaglie D'oro al Vomero per la rapina con ostaggi nell’istituto bancario Credit Agricole. Vomero, rapina alla banca di piazza Medaglie d’Oro: liberati gli ostaggiI sei ostaggi sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitari dopo lunghi momenti di tensione nella filiale del Crédit Agricole di piazza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con ostaggi: liberati, poi i banditi fuggono; Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogne; Terrore in banca: rapinatori barricati all'interno - VIDEO; Rapina in banca a Napoli, liberi gli ostaggi, è caccia ai ladri. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella. Gli ostaggi sono stati liberati alle 13:30, i criminali sono rimasti barricati all’interno. Sul posto i carabinieri. Leggi ... fanpage.it NanoTV. . #Napoli- Le prime immagini dell'interno banca #CreditAgricole al #Vomero dopo la rapina di ieri. La testimonianza di uno degli ostaggi, le proteste di alcuni clienti ieri sera che cercavano risposte dalle forze dell'ordine. La filiale resta presidiata.... Pa - facebook.com facebook Rapina in banca a Napoli, il momento dell'irruzione dei nuclei speciali dei carabinieri x.com