Un uomo è stato lasciato partire e ha assistito al suo volo. La scena si è svolta in un aeroporto, dove il soggetto ha visto il suo aereo decollare senza problemi. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e operatori, che hanno confermato la partenza regolare del velivolo. Non ci sono state interruzioni o ritardi, e nessun altro episodio di rilievo si è verificato nel corso della giornata. La situazione si è conclusa con la partenza come previsto.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono storie che il calcio si diverte a riportare a galla nei momenti più inattesi. Quella di Valerio Crespi è una di queste. Nella finale d’andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli, conclusa sull’1-1 dopo il rinvio dovuto al maltempo, è stato ancora una volta il giovane attaccante romano a lasciare il segno. Un gol pesante, l’ennesimo della sua esperienza lombarda, che conferma il buon momento attraversato dal classe 2004 e che inevitabilmente riporta l’attenzione anche ad Avellino. Perché Crespi non è un calciatore qualsiasi transitato casualmente in Irpinia. La società biancoverde aveva deciso di puntare su di lui acquistandolo a titolo definitivo dalla Lazio, individuandolo come un profilo sul quale costruire un investimento tecnico e patrimoniale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lasciato partire, visto decollare: il paradosso Valerio Crespi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ho visto più volte ‘Le città di pianura’ e ogni volta mi ha lasciato qualcosa di diversoUn osservatore ha commentato più volte la visione del film ‘Le città di pianura’, notandone le variazioni di impressione ad ogni visione.

Leggi anche: “Mio padre ha lasciato un vuoto enorme. Quando è morto ero in pizzeria con i colleghi. Ho visto il suo volto alla Finale di Sanremo 2026, era con me”: Sal Da Vinci commosso